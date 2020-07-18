Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor

Koronavirüs (Covid-19) verilerinin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, pandemi nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1163, Meksika'da 736, Hindistan'da 671 kişi daha yaşamını yitirdi.

Covid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 77 bin 851'e, vaka sayısı da 34 bin 177 artarak 2 milyon 46 bin 328'e yükseldi. Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 407 bin 415 vaka ve 19 bin 377 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre de, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 736 artarak 38 bin 310'a ulaştı. Toplam Covid-19 vaka sayısı 7 bin 257 artışla 331 bin 298'e çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı ise ülkede son 24 saatte 671 kişinin yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısının 26 bin 273'e yükseldiğini duyurdu. Vaka sayısı son 24 saatte 34 bin 884 artarak 1 milyon 38 bin 716'ya çıktı.