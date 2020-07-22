Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Covid-19 testi üçüncü kez pozitif çıktı

Brezilya basınının Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'ya dayandırdığı haberde, Bolsonaro'nun sağlık durumunun iyi gittiği kaydedildi.

Sputnik’te yer alan habere göre Bolsonaro'nun "dün yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığı" ifade edildi.

Bolsonaro'nun, karantinadan "sıkıldığı" için geçen hafta yaptırdığı Covid-19 testi de pozitif sonuçlanmıştı.

Kendisinde 7 Temmuz'da Covid-19 tespit edilmesinden bu yana Devlet Başkanlığı konutu Alvorada Sarayı'nda karantinada bulunan Bolsonaro, hafif semptomları için kullandığı sıtma ilacı hidroksiklorokin sayesinde hemen iyileşmeye başladığını savunmuştu.

Salgına karşı gerekli önlemleri almamakla tepki çekmişti

Aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, daha önce Covid-19'u küçümsemesi ve salgına karşı gerekli önlemleri almaması nedeniyle tepki çekmişti. Bolsonaro, başlarda Covid-19'u "küçük bir grip" olarak nitelemiş ve ülkede salgına karşı önlem alan eyalet valilerini eleştirmişti.

Dünyada, ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ülke olarak öne çıkan Brezilya'da 81 bin 487 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 2 milyon 159 bin 654 kişide görüldü.