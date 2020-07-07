Koronavirüs salgınını hafife almakla eleştirilen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Bolsanora, koronavirüse yakalandığını söyledi.
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüse yakalandı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Haber Merkezi
Koronavirüs salgınını hafife almakla eleştirilen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Bolsanora, koronavirüse yakalandığını söyledi.
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