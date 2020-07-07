Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüse yakalandı

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber Merkezi

Koronavirüs salgınını hafife almakla eleştirilen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Bolsanora, koronavirüse yakalandığını söyledi. 