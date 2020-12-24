Brexit'te sona gelindi: AB ve İngiltere anlaştı

Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık, aylar süren müzakereler sonrası Brexit sonrasını düzenleyecek olan ticaret anlaşması üzerinde uzlaştı. Anlaşma, Brexit geçiş süresinin bittiği 31 Aralık sonrasından itibaren geçerli olacak ve Ocak 2021 itibarı ile Ada ile AB arasındaki ticari ilişkileri ve gümrük meselesini düzenleyecek. Hedef, ticaretin sorunsuzca ve mümkün olduğunca gümrüksüz devam etmesini sağlamak. Anlaşma ayrıca balıkçılık ile enerji, nakliye, yargı, emniyet ve diğer pek çok alandaki düzenlemeleri kapsıyor.

Birleşik Krallık, bu senenin başında Avrupa Birliği'nden resmen ayrılmış, ancak 31 Aralık'a kadar Birlik'in iç pazarına üyeliği devam etmişti. Brexit geçiş süresinin biteceği 31 Aralık'a kadar bir ticari anlaşma sağlanaması durumunda gümrük ve kontroller zorunlu hale gelecekti. Uzmanlar, çok sayıda istihdam alanının ikili ticaret anlaşmasına bağlı olduğunu hatırlatarak her iki tarafı da çıkmaza giren müzakerelerden vazgeçmemeye ve düzenli bir Brexit için inatla devam etmeye çağırmıştı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre ticaret anlaşması konusunda uzlaşmaya varılmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bütün Avrupalılara seslenerek "Brexit'i geride bırakalım. Geleceğimiz Avrupa'da biçimlenecek" dedi.

Birlik'in dönem başkanlığını yürüten Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel de anlaşmayı "tarihi öneme sahip" olarak niteledi. Merkel "Bu anlaşma ilişkilerimizde yeni bir dönem için temel oluşturuyor. İngiltere AB üyesi olmadan da Almanya ve AB için önemli bir partnerdir" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da anlaşmayı "iyi bir anlaşma" olarak niteledi ve ülkesinin Avrupa için bir dost, müttefik ve önemli bir pazar kalacağı garantisini verdi. İngiltere parlamentosunun ticaret anlaşmasını 30 Aralık'ta oylaması bekleniyor.