Brexit ticaret anlaşması için son aşamaya girildi

Brexit sonrası bir ticaret anlaşmasına ilişkin anlaşmanın, dokuz aylık müzakerelerin ardından yakın vadede açıklananması bekleniyor.

Onay sürecini başlatmak için Noel arifesinde AB büyükelçileri toplantısı planlandı. Brüksel ve Londra'daki kaynaklar, müzakerelerin başarılı bir şekilde sonuçlandığına inandıklarını belirttiler.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,Downing Street ve AB üye ülkeleri için tatmin edici bir uzlaşma sağlamak adına son 72 saat içinde Boris Johnson ile sürekli temas halinde bulundu.

Brexit müzakerelerinde son dakika aksama olasılığı devam ediyor ancak Çarşamba akşamı için son bir görüşme planlanıyor.

İki taraf, gelecekteki AB erişimi ve İngiliz sularında balıkçılık kotaları konusunda anlaşmazlıklar yaşadı.

İngiltere, AB ile yeni ticaret ve güvenlik düzenlemeleri olsa da olmasa da, sekiz gün içinde ortak pazar ve gümrük birliğinden çıkacak.

AB ülkeleri, ticaret anlaşmasının 1 Ocak’tan itibaren uygulanabilmesi için prosedürleri hazırlamaya başlamış durumda.

Anlaşmanın 27 hükümet tarafından incelenmesi gerektiğinden sürecin bir hafta sürmesi bekleniyor.