Brexit müzakerelerine koronavirüs nedeniyle ara verildi

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, sosyal medya hesabından, İngiltere ile yürütülen ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelere ara verildiğini bildirdi.

Barnier, "Ekibimdeki müzakerecilerden birinin Covid-19 testi pozitif çıktı. İngiltere'nin Brexit Müzakerecisi David Frost ile bizim seviyemizdeki müzakereleri kısa bir süre askıya almaya karar verdik" ifadesini kullandı.

Frost, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Durum hakkında Michel Barnier ile yakın temas halindeyim. Öncelikli olan ekiplerimizin sağlığıdır. Acil yardım ve destekleri için AB Komisyonuna teşekkür ederim" paylaşımında bulundu.

İngiltere ABD'den Ocak ayında resmen ayrılmıştı. Taraflar, başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda müzakereler yürütüyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.