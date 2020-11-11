Bremen’de pandemi tartışması: Sorun kültürde mi, yoksullukta mı?

Federal Almanya Cumhuriyeti’nin Bremen eyaleti, Covid-19 vaka sayılarını mahalle posta kodlarına bağlı olarak yayımladı. “buten un binnen” isimli internet gazetesinin haberine göre, yayınlanan verilerde hasta sayısının en fazla olduğu iki bölge Tenever ve Gröpelingen iken, en az vakanın rastlandığı bölgelerin Borgfeld, Schwachhausen ve Horn-Lehe olduğu ortaya çıktı.

Bu bölgelerin ortak yanlarına bakıldığında, Gröpelingen ve Tenever’in göçmen/mülteci yoğunluklu emekçi mahalleleri olduğu, virüsten o kadar da etkilenmeyen bölgelerin ise ekonomik durumu daha yerinde yurttaşların yaşadığı, kentin “güzel mahalleleri” olduğu görülüyor. Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birliği’nin (CDU) Bremen eyalet yöneticisi Heiko Strohmann da bu yalın gerçeğin farkına varmış olacak, 9 Kasım günü Twitter hesabından bu durumun yoksullukla değil, kültürel çevre ile alakalı olduğunu belirten bir paylaşım yaptı. Gelen ilk eleştirilere, “Daha önce bir Arap düğününde veya Polonyalı bir çocuğun doğum günü partisinde veya bir Rus doğum gününde bulunanlar neden bahsettiğimi biliyorlar” diyerek tepki gösteren Strohmann, eleştirilerin artmasından sonra, ilk paylaştığı tweet’i sildi.

Pandeminin hayatı esir almasının sorumluluğunu her fırsatta bireylerin veya çeşitli kültürel/sosyal grupların üzerine atmaya çalışan düzen siyasetinin temsilcilerinden yalnızca birisi Strohmann. “Virüs karşısında hepimiz aynı gemideyiz, ah bir de gençler/göçmenler/mülteciler vb. alınan önlemlere uysa, maskelerini taksa…” diyerek yakınmaktan başka bir ufku olmayan Strohmann ve benzerlerinin en büyük çekincesi ise emekçilerin, sizinle aynı gemide değiliz demeleri, düzen siyasetinin farklı tonlarda yinelenen yalanlarını reddetmeleri.