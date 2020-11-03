Bozüyük'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi.

Haber Merkezi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde artan Koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı getirdi.

Alınan yeni kararlar için yapılan açıklama şöyle:

"İlçemizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hergün sabah 08.30-10.30, akşam 18.00-19.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde dışarı çıkabilmelerine izin verilmiştir. Diğer saatlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkmaları yasaklanmıştır. Kapalı pazar haftanın 7 günü açık olup, içeride 300 kişi olmak kaydıyla 15 yaş altı çocukların pazaryerine alınmayacaktır."