Haftalık siyasi dergi Boyun Eğme’nin 239. Sayısı yarın 'Bozuk Düzen Dikiş Tutmaz' manşetiyle okurlarıyla buluşuyor. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Damat Berat Albayrak’ın istifasının ele alındığı bu sayıda, Dayanışma Meclisi Üyesi iktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman ile de bir röportaj var. Geçtiğimiz haftalarda Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomik Program ve büyüme öngörüleri sonrası "benim dersimde böyle bir öğrenci olsa çaktırırım" diyen Konukman istifayı ve Türkiye ekonomisinin çıkmazı ilgili soruları yanıtlıyor.

Depremin bilançosu çıktı, peki ya depremzedeler?

Bu haftaki Boyun Eğme bizlere, depremin ilk saatlerinden itibaren hızla insanların yaralarını saran dayanışmanın ve şimdilerde büyük bir belirsizliğe itilen İzmirli depremzedelerin sesini taşıyor. Dayanışma çadırının kaldırılmasıyla ilgili, TKP Merkez Komite Üyesi ve İzmir İl Başkanı Başar Özer: “Masa kaldırmakla, bariyer çekmekle TKP’yi durduramazlar” diyor.

Daha aydınlık ve bilinçli bir toplum olabiliriz

Boyun Eğme’nin bu haftaki diğer durağı ise, Antalya. Güzeloba ve Ulus Semt Evlerinin yanına, geçtiğimiz Eylül ayında Bahçelievler Semt Evi’ni de ekleyen Antalyalılar, düzenlenen etkinliklerle, okullara yardımcı atölyelerle, imam hatiplere karşı yürüttükleri mücadele ile mahallelilerin aydınlanma ve dayanışma adresi oluyor.

Gericiler kürtaj hakkına düşman

Kadın sayfasında bu hafta geçtiğimiz günlerde Polonya’da kadınların güçlü karşı duruşuyla adeta yeniden kazanılan kürtaj hakkı var. Kürtaj hakkının öneminin anlatıldığı sayfalarda, gericilerin neden sürekli kürtaj hakkına saldırdığı ve Türkiye’deki durumun ne olduğu sorularına da yanıt veriliyor.

Rüzgar işçiden yana essin diye: İşçiden soLTV

Emek-Sermaye sayfalarında ise bu hafta, Birlik Sendikası’nın yazılım ve AVM emekçileri, Madame Coco çalışanları arasında büyüyen mücadelesine ve Torba Yasa ile ilgili açıklamasına yer veriliyor. Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı’nın çağrısıyla düzenlenecek “İnşaat İşçileri Fotoğraf Sergisi”nin de duyurulduğu sayfalarda, bu hafta yayın hayatına başlayan soL TV'de her hafta farklı kesimlerden işçilerin sesini izleyicilere taşıyacak olan "İşçiden" programı da tanıtılıyor. İşçinin Hukuk Köşesi'nde ise bu hafta deprem gibi olağanüstü durumlarda çalışmaktan kaçınma hakkına ayrılıyor.