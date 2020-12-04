soL TV'de yayımlanan "Boyun Eğmeyen Şarkılar" programının yeni bölümünde "ilk şarkılar" var.
Gülcan Altan bu haftaki programında, müzisyen dostlarıyla birlikte ilk albümünden şarkılar seslendiriyor.
'Boyun Eğmeyen Şarkılar'ın yeni bölümü yayında
Gülcan Altan bu haftaki programında, müzisyen dostlarıyla birlikte ilk albümünden şarkılar seslendiriyor.
Haber Merkezi
soL TV'de yayımlanan "Boyun Eğmeyen Şarkılar" programının yeni bölümünde "ilk şarkılar" var.
Gülcan Altan bu haftaki programında, müzisyen dostlarıyla birlikte ilk albümünden şarkılar seslendiriyor.