'Boyun Eğmeyen Şarkılar'ın yeni bölümü yayında

Gülcan Altan bu haftaki programında, müzisyen dostlarıyla birlikte ilk albümünden şarkılar seslendiriyor.

Haber Merkezi

soL TV'de yayımlanan "Boyun Eğmeyen Şarkılar" programının yeni bölümünde "ilk şarkılar" var.

Gülcan Altan bu haftaki programında, müzisyen dostlarıyla birlikte ilk albümünden şarkılar seslendiriyor.