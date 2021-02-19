Boyun Eğmeyen Şarkılar'ın bu haftaki konuğu Cansu Fırıncı

Gülcan Altan'ın sunduğu Boyun Eğmeyen Şarkılar'a bu hafta oyuncu Cansu Fırıncı konuk oluyor.

Haber Merkezi

Boyun Eğmeyen Şarkılar'a bu hafta oyuncu Cansu Fırıncı konuk oluyor.

Edebiyat, şiir ve sanatçının bir aydın olarak sorumluluğuna dair konuşulan programda Gülcan Altan türküler seslendiriyor.

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