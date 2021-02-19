Boyun Eğmeyen Şarkılar'a bu hafta oyuncu Cansu Fırıncı konuk oluyor.
Edebiyat, şiir ve sanatçının bir aydın olarak sorumluluğuna dair konuşulan programda Gülcan Altan türküler seslendiriyor.
soL TV'de yayında:
Haber Merkezi
aslı inanmışık
Boyun Eğmeyen Şarkılar'ın bu haftaki konuğu Cansu Fırıncı
Gülcan Altan'ın sunduğu Boyun Eğmeyen Şarkılar'a bu hafta oyuncu Cansu Fırıncı konuk oluyor.
Haber Merkezi
Boyun Eğmeyen Şarkılar'a bu hafta oyuncu Cansu Fırıncı konuk oluyor.
Edebiyat, şiir ve sanatçının bir aydın olarak sorumluluğuna dair konuşulan programda Gülcan Altan türküler seslendiriyor.
soL TV'de yayında: