Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta: Müzikte bas gitarın önemi

Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta Gülcan Altan'ın konuğu bas gitarist Ferhat Hasanoğlu...

Haber Merkezi

Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta bas gitarist Ferhat Hasanoğlu, bas gitarın özelliklerini ve orkestradaki önemini anlatıyor.

Gülcan Altan'ın sunduğu Boyun Eğmeyen Şarkılar soLTV'de yayında:

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