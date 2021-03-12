Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta bas gitarist Ferhat Hasanoğlu, bas gitarın özelliklerini ve orkestradaki önemini anlatıyor.
Gülcan Altan'ın sunduğu Boyun Eğmeyen Şarkılar soLTV'de yayında:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta: Müzikte bas gitarın önemi
Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta Gülcan Altan'ın konuğu bas gitarist Ferhat Hasanoğlu...
Haber Merkezi
Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta bas gitarist Ferhat Hasanoğlu, bas gitarın özelliklerini ve orkestradaki önemini anlatıyor.
Gülcan Altan'ın sunduğu Boyun Eğmeyen Şarkılar soLTV'de yayında: