"Boyun Eğmeyen Şarkılar"da bu hafta Gülcan Altan müzisyen dostlarıyla birlikte Küba haklının şarkılarını ve şarkıların ortaya çıkış öykülerini paylaştı.
soL TV'deki programı buradan izleyebilirsiniz:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta: Küba şarkıları
Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta Gülcan Altan müzisyen dostlarıyla birlikte Küba haklının şarkılarını ve şarkıların ortaya çıkış öykülerini paylaştı.
Haber Merkezi
"Boyun Eğmeyen Şarkılar"da bu hafta Gülcan Altan müzisyen dostlarıyla birlikte Küba haklının şarkılarını ve şarkıların ortaya çıkış öykülerini paylaştı.
soL TV'deki programı buradan izleyebilirsiniz: