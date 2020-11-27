Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta: Küba şarkıları

Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta Gülcan Altan müzisyen dostlarıyla birlikte Küba haklının şarkılarını ve şarkıların ortaya çıkış öykülerini paylaştı.

Haber Merkezi

"Boyun Eğmeyen Şarkılar"da bu hafta Gülcan Altan müzisyen dostlarıyla birlikte Küba haklının şarkılarını ve şarkıların ortaya çıkış öykülerini paylaştı.

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