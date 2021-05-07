Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta Gülcan Altan ve Alper Kaptaş, İspanyol ve Meksika müziğinden örnekler veriyor.
soL TV'de yayında:
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Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta: İspanyol ve Meksika müziğinden örnekler
Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta İspanyol ve Meksika müziğinden örnekler sunuluyor.
Haber Merkezi
Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta Gülcan Altan ve Alper Kaptaş, İspanyol ve Meksika müziğinden örnekler veriyor.
soL TV'de yayında: