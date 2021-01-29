Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta Gülcan Altan, Ömer Hayyam'ın yaşam öyküsünü paylaşırken, rubailerinden bestelenmiş şarkıları seslendiriyor.
soL TV'de yayında:
Haber Merkezi
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Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta: Hayyam ve rubaileri
Gülcan Altan'ın hazırlayıp sunduğu Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta Ömer Hayyam ve rubaileri var...
Haber Merkezi
Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta Gülcan Altan, Ömer Hayyam'ın yaşam öyküsünü paylaşırken, rubailerinden bestelenmiş şarkıları seslendiriyor.
soL TV'de yayında: