Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta: Hayyam ve rubaileri

Gülcan Altan'ın hazırlayıp sunduğu Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta Ömer Hayyam ve rubaileri var...

Haber Merkezi

Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta Gülcan Altan, Ömer Hayyam'ın yaşam öyküsünü paylaşırken, rubailerinden bestelenmiş şarkıları seslendiriyor.

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