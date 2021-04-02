Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta: Davulun tarihi ve çalış stilleri

Boyun Eğmeyen Şarkılar'ın bu haftaki konuğu Barış Buran. Buran davulun tarihi ve çalış stillerini anlatıyor.

Haber Merkezi

Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta davulun tarihi ve çalış stillerini Barış Buran anlatıyor.

Gülcan Altan'ın sunduğu program soL TV'de yayında:

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