Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta davulun tarihi ve çalış stillerini Barış Buran anlatıyor.
Gülcan Altan'ın sunduğu program soL TV'de yayında:
Haber Merkezi
Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta: Davulun tarihi ve çalış stilleri
Boyun Eğmeyen Şarkılar'ın bu haftaki konuğu Barış Buran. Buran davulun tarihi ve çalış stillerini anlatıyor.
Haber Merkezi
Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta davulun tarihi ve çalış stillerini Barış Buran anlatıyor.
Gülcan Altan'ın sunduğu program soL TV'de yayında: