Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta: Caz müziğinden örnekler

Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta cazın kısa tarihçesi ve caz müziğinden örnekler sunuluyor.

Haber Merkezi

Gülcan Altan'ın hazırladığı Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta caz müziğinin kısa tarihçesi ve caz müziğinden örnekler sunuluyor.

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