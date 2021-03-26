Gülcan Altan'ın hazırladığı Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta caz müziğinin kısa tarihçesi ve caz müziğinden örnekler sunuluyor.
soL TV'de yayında:
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta: Caz müziğinden örnekler
Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta cazın kısa tarihçesi ve caz müziğinden örnekler sunuluyor.
Haber Merkezi
Gülcan Altan'ın hazırladığı Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta caz müziğinin kısa tarihçesi ve caz müziğinden örnekler sunuluyor.
soL TV'de yayında: