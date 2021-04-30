Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta: Âşık Sulari'nin türküleri

Boyun Eğmeyen Şarkılar'da Gülcan Altan ve Ufuk Karakoç Âşık Davut Sulari'nin hayatı ve türküleri üzerine söyleşiyor.

Haber Merkezi

Bu hafta Boyun Eğmeyen Şarkılar programında Gülcan Altan ve Ufuk Karakoç aşık Davut Sulari'nin hayatı ve türküleri üzerine bir sohbet gerçekleştiriyor.

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