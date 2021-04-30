Bu hafta Boyun Eğmeyen Şarkılar programında Gülcan Altan ve Ufuk Karakoç aşık Davut Sulari'nin hayatı ve türküleri üzerine bir sohbet gerçekleştiriyor.
soL TV'de yayında:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta: Âşık Sulari'nin türküleri
Boyun Eğmeyen Şarkılar'da Gülcan Altan ve Ufuk Karakoç Âşık Davut Sulari'nin hayatı ve türküleri üzerine söyleşiyor.
Haber Merkezi
Bu hafta Boyun Eğmeyen Şarkılar programında Gülcan Altan ve Ufuk Karakoç aşık Davut Sulari'nin hayatı ve türküleri üzerine bir sohbet gerçekleştiriyor.
soL TV'de yayında: