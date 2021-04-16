Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta Gülcan Altan ve Murat Güner arabesk müziğin tarihi ve topluma etkileri üzerine bir sohbet gerçekleştiriyor.
soLTV'de yayında:
Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta: Arabesk müzik ve topluma etkileri
Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta Gülcan Altan Murat Güner ile arabesk müziğin tarihi ve topluma etkilerini konuşuyor.
Haber Merkezi
Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta Gülcan Altan ve Murat Güner arabesk müziğin tarihi ve topluma etkileri üzerine bir sohbet gerçekleştiriyor.
soLTV'de yayında: