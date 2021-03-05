Boyun Eğmeyen Şarkılar'a Ufuk Karakoç konuk oluyor

Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta Gülcan Altan'ın konuğu Ufuk Karakoç...

Haber Merkezi

soL TV'de her hafta Cuma akşamları yayınlanan Boyun Eğmeyen Şarkılar'ın bu haftaki konuğu Ufuk Karakoç.

Gülcan Altan'ın hazırlayıp sunduğu programa Ufuk Karakoç, hikayelerini paylaştığı türkülerle konuk oluyor.

soL TV'de yayında:

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