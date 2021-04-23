Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta Gülcan Altan ve Murat Güner arabesk müziğin tarihi ve topluma etkileri üzerine gerçekleştirdikleri sohbete devam ediyor.
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Boyun Eğmeyen Şarkılar soL TV'de
Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bu hafta Gülcan Altan ve Murat Güner arabesk müziğin topluma etkilerine dair sohbetinin ikinci bölümü izleyici karşısında.
Haber Merkezi
Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta Gülcan Altan ve Murat Güner arabesk müziğin tarihi ve topluma etkileri üzerine gerçekleştirdikleri sohbete devam ediyor.
soL TV'de yayında: