Boyun Eğmeyen Şarkılar: Fransız ve Portekiz Devrim Şarkıları

Boyun Eğmeyen Şarkılar programına bu hafta Fransız ve Portekiz devrimlerinin konuşuluyor.

Haber Merkezi

soL TV'deki Boyun Eğmeyen Şarkılar programına bu hafta Aydemir Güler konuk oluyor.

Fransız ve Portekiz devrimlerinin konuşulduğu programda Gülcan Altan seslendirdiği devrim şarkılarının hikayelerini de paylaşıyor.

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