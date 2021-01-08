soL TV'deki Boyun Eğmeyen Şarkılar programına bu hafta Aydemir Güler konuk oluyor.
Fransız ve Portekiz devrimlerinin konuşulduğu programda Gülcan Altan seslendirdiği devrim şarkılarının hikayelerini de paylaşıyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Boyun Eğmeyen Şarkılar: Fransız ve Portekiz Devrim Şarkıları
Boyun Eğmeyen Şarkılar programına bu hafta Fransız ve Portekiz devrimlerinin konuşuluyor.
Haber Merkezi
soL TV'deki Boyun Eğmeyen Şarkılar programına bu hafta Aydemir Güler konuk oluyor.
Fransız ve Portekiz devrimlerinin konuşulduğu programda Gülcan Altan seslendirdiği devrim şarkılarının hikayelerini de paylaşıyor.