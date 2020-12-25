Boyun Eğmeyen Şarkılar: Enver Aysever'le şairlere dair

Boyun Eğmeyen Şarkılar programının yeni bölümü yayında.

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Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta Enver Aysever ve Gülcan Altan şairler üzerine sohbetlerine devam ediyor.

Gülcan Altan şiirlerden bestelenmiş şarkılar seslendiriyor.

Programı izlemek için: