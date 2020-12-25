Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta Enver Aysever ve Gülcan Altan şairler üzerine sohbetlerine devam ediyor.
Gülcan Altan şiirlerden bestelenmiş şarkılar seslendiriyor.
Programı izlemek için:
Haber Merkezi
Boyun Eğmeyen Şarkılar: Enver Aysever'le şairlere dair
Boyun Eğmeyen Şarkılar programının yeni bölümü yayında.
Haber Merkezi
Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta Enver Aysever ve Gülcan Altan şairler üzerine sohbetlerine devam ediyor.
Gülcan Altan şiirlerden bestelenmiş şarkılar seslendiriyor.
Programı izlemek için: