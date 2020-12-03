Boyun Eğme’nin yeni sayısı pazartesi okurlarıyla buluşacak

Her Cuma yeni sayısıyla Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan Boyun Eğme dergisi, 242. sayısıyla birlikte artık Pazartesileri okurlarıyla buluşacak.

Bir süredir dergi formatında çıkan Boyun Eğme, Kültür-Sanat, Emek-Sermaye, Kadın sayfalarıyla ve her hafta siyasi, güncel veya toplumsal bir konuda hazırlanmış kapak konularıyla okurlarıyla buluşuyor. Semt evi haberleriyle okuru her hafta Türkiye’nin başka bir semtine, ilçesine götüren Boyun Eğme, emekçilerin çıkışsız kaldığı bu düzende, eşit, adil ve insanca bir geleceğe dair umudu ve dayanışmayı büyütenlerin mücadelesini de sayfalarına taşıyor.

İşçinin Hukuk Köşesi’nde ise her hafta, farklı sektörlerden emekçilerin işyerlerinde yaşadıkları sorunlara ilişkin sorular cevaplanıyor.

Boyun Eğme Dergisi’nin 242. sayısını Pazartesi günü mahallenizdeki semt evlerinden, TKP bürolarından, NHKM’lerden ve kitabevlerinden edinebilirsiniz.