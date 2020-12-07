Boyun Eğme'nin yeni sayısı 'Eğitim hakkımızı istiyoruz' kapağıyla çıktı

Haftalık siyasi dergi Boyun Eğme’nin 242. sayısı “Eğitim Hakkımızı İstiyoruz” manşetiyle bugün okurlarıyla buluşuyor. Yurttaşların eğitim ve sağlık hakkı arasında tercih yapmaya zorlandığı salgın günlerinde, TKP’nin bütün eğitim hizmetlerinde devletleştirme talebini inceleyen Boyun Eğme çok temel bir soruyu sorarak başlıyor: Okullar ne işe yarar? Ülkemizde eğitim harcamalarında zengin ile yoksul arasında tam otuz iki kat fark olduğuna dikkat çeken dergi, çocuk işçiliği, özel okullar ve eğitimdeki gericileşmeyi de mercek altına alıyor.

Aşı hakkı hepimizin

Bu haftanın bir diğer gündemi de, Covid-19 aşısı. Herkesin aşıya ücretsiz erişim hakkı olduğuna ve toplumun yaygın olarak bağışıklanması gerektiğine dikkat çeken Boyun Eğme, Küba’nın sürdürdüğü aşı çalışmalarındaki mevcut duruma da yer veriyor.

Sanat eğitimine ve sanata erişimde eşitsizlik

Geçtiğimiz haftalarda “Dengin Plays Chopin Nocturnes” adıyla ikinci EP’sini çıkaran Dengin Ceyhan, bu hafta Boyun Eğme’nin Kültür Sanat sayfalarına konuk oluyor. Yeni açılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası ve artan konser bileti fiyatlarına da değinen Ceyhan, devletin sanat kurumlarının kâr güdüsü olmadan üretim yapması gerektiğini vurguluyor.

Memleketin mücadele belleğinde bir semt evi

Boyun Eğme’nin 242. sayısında semtteki kültür-sanat emekçileri, kadınlar ve işçiler için bir dayanışma ve mücadele adresi haline gelen Beyoğlu Semt Evi var. AKP’li yıllarda önce sessiz sedasız, sonra büyük bir pervasızlıkla dönüştürülen Beyoğlu semti, bu çoraklaşmaya ve her toplumsal soruna karşı bir buçuk yıldır kol kola örülen bir dayanışmaya şahitlik ediyor.

112 çalışanları ve kafe-bar emekçileri örgütleniyor

Bu haftanın Emek Sermaye sayfalarında pandemi döneminde işsizlik ve ücretsiz izin dayatmasıyla karşı karşıya kalan ve mücadele etmek için PE dayanışma ağlarında yan yana gelen kafe-bar emekçileri var. Yine alınmayan önlemler yüzünden ölüm riski altında çalışmak zorunda kalan ve PE Salgın Dayanışma Ağı’nda örgütlenen 112 acil servis emekçileri de, yaşadıkları sorunları ve taleplerini Boyun Eğme’ye anlatıyor.

Bu hafta İşçinin Hukuk Köşesi ise işçilerin yıllık izinler, sigorta girişi, işsizlik fonundan yararlanma ile ilgili sorularına ayrılıyor.

Boyun Eğme dergisini mahallenizdeki semt evlerinden, TKP bürolarından, NHKM’lerden ve kitabevlerinden edinebilirsiniz.