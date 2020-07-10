Boyun Eğme'de bu hafta: Davul işçinin sırtında tokmak patronların elinde

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 228. sayısı ''Davul işçinin sırtında tokmak patronların elinde" başlığıyla çıktı.
Gazetenin ilk sayfasında yer alan değerlendirme yazısı şöyle:
Gazetede yer alan diğer başlıklar
Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle:
-Kaza değil katliam
-Turizm sektöründe korona krizi
-Covid-19’dan kırılan Namet işçileri isyanda
-PE İSG alınması gereken önlemleri açıkladı