Boyun Eğme'de bu hafta: Davul işçinin sırtında tokmak patronların elinde

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme’nin yeni sayısı 'Davul işçinin sırtında tokmak patronların elinde' manşetiyle çıktı.

Haber Merkezi

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 228. sayısı ''Davul işçinin sırtında  tokmak patronların elinde" başlığıyla çıktı.

Gazetenin ilk sayfasında yer alan değerlendirme yazısı şöyle:

BU DÜZEN DEĞİŞMELİ
Davul işçinin sırtında 
tokmak patronların elinde
DÜNYAYI ONLAR BATIRIRKEN FATURASI İŞÇİLERE ÇIKIYOR
Sakarya’nın Hendek ilçesi korkunç bir patlamayla saldırdı. Düşman saldırısı değildi. Sabotaj değildi. Terör eylemi değildi.
Patron sorumsuzluğu, kör kâr hırsı “düşmanın yapmayacağı” şeyi yaptı. 7 işçi öldü, çevreye günlerce kalkmamak üzere koyu bir duman çöktü.
İşçiler günlerdir uyarıyordu.
Önceki yıllarda da ölümle sonuçlanan patlamalar olmuştu.
Herkes aynı şeyi söylüyordu: Sırtını iktidara dayamış MÜSİAD’lı patronun bütün eziyeti işçilereydi.
Aynı günlerde Maret işçilerinden çığlıklar yükseldi.
Fabrikada yayılan Covid-19 salgınına karşı hiçbir önlem alınmıyor, patron işçilerin canıyla oynuyordu.
Çalışanlar, canlarını ortaya koymuş, hayatta kalmaya, aç kalmamaya çalışıyor.
Bir de çalışmayanlar, çalışamayanlar vardı.
Ülke ekonomisindeki yeri, ağırlığı üzerine konuşuluyor hep. Döviz kaynağı olduğu. Turizm’den söz ediyoruz. Herkes turizm patronlarının gelirlerini, bu yıl işlerin kötü olduğunu konuşurken turizm emekçileri işsizlikle, hastalık tehdidi arasında çok zor günler geçiriyor.
Patronların yaptığı tercihlerle, patronların “dizayn” ettiği bir ülkede emekçiler cehennem azabını yaşıyor.
Bu da mı kader?
Bu salgında çok daha iyi gördük. Kader filan değil. Türkiye’nin düzeni bu.
Bu düzense kaderimiz değil.
Bu düzen değişmeli.

Gazetede yer alan diğer başlıklar

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle:

-Kaza değil katliam

-Turizm sektöründe korona krizi

-Covid-19’dan kırılan Namet işçileri isyanda

-PE İSG alınması gereken önlemleri açıkladı