Boyun Eğme yeniden okurlarıyla buluşuyor: Güzel günler göreceğiz

Boyun Eğme, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) 100. yaşına gireceği 10 Eylül'de (yarın) yeni biçim ve içeriğiyle okurlarıyla buluşacak.

230. sayısıyla beraber işçilerin, emekçilerin sesi olmayı kaldığı yerden sürdüren Boyun Eğme, yaşamına artık gazete değil; 16 sayfalık bir dergi formatında devam edecek. Kültür sanattan kadın sayfalarına, dış politikadan ülke gündemine her hafta farklı içerikteki pek çok başlığı okurlarıyla buluşturacak olan dergi, bundan böyle Emek-Sermaye sayfalarında işçilerden gelen hukuk sorularını da yanıtlayacak.

100. yıl kapsamında sürdürülen çalışmalardan Ağustos ayında gerçekleştirilen 13. Kongre kararlarına dek pek çok konuya mercek tutan bu sayıda; TKP’nin 100. Yaşıyla birlikte her yıl 10 Eylül’de bir dostuna vermeyi kararlaştırdığı Mustafa Suphi Dostluk Nişanı da duyuruluyor.

Bu sayıda işlenen dosya konu ise, eğitim hakkı. Yaklaşık yirmi milyona yakın öğrenciyi ilgilendiren eğitim döneminin 21 Eylül'de başlayıp başlamayacağı tartışmaları sürerken, "Okullar Eğitime Hazır Mı" diye soran Boyun Eğme; Bakanlığın maske, dezenfektan ve hijyen malzemelerinin teminini dahi "bağış" adı altında velilerin üzerine yıktığını ortaya koyuyor. Yine aynı sayfalarda okul servisleri üzerinden şimdiden açılmış olan özel okullardaki tedbirsizlikleri örneklendiren dergi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilerin çoğunun uzaktan eğitime ulaşabildiği yönündeki çarpıtmalarına da yanıt veriyor. Pandemiye karşı mücadelede en başarılı ülke olan Küba'nın eğitim alanında aldığı önlemleri de sayfalarına taşıyan Boyun Eğme, kendisi de bir özel okul patronu olan bakanın öğretmen maaşlarını yük olarak nitelediği sözlerine karşı öğretmenlerin yanıtlarını aktararak şöyle soruyor:

"Eğitim hakkı şu anda bile isteye AKP tarafından gasp ediliyor. AVM’leri açık tutup, iktidarın mitinglerinde maskesiz slogan attırıp, elle tutulur hiçbir yatırım yapmayıp, öğretmenlere de “sırtımıza yüksünüz” deyip, sonra okulların açılmasını herkes için kaygı dolu bir soru işaretine dönüştürmek... Açık söyleyin, derdiniz eğitim mi?"

Boyun Eğme gazetesini, NHKM'ne ait kitabevlerinden, mahallenizdeki semtevlerinden ve TKP bürolarından edinebilirsiniz.