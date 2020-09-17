Boyun Eğme: Tarikatların tümü zararlıdır

Haftalık siyasi dergi Boyun Eğme bu haftaki sayısında, geçtiğimiz günlerde yine bir çocuk istismarı vakasıyla gündeme gelen tarikatları "Tarikatların Tümü Zararlıdır" manşetiyle masaya yatırıyor. 12 Eylül'den AKP'li yıllara, sermaye ve emperyalizmle bağlarından muhalefetteki meşruiyetlerine dek, tarikat ve cemaatleri pek çok farklı yönden ele alan Boyun Eğme; yarın 231. Sayısıyla okurlarıyla buluşacak.

Boyun Eğme bu sayısında, geçtiğimiz hafta bir bildirgeyle, düzen siyasetine karşı sol içi dayanışmayı güçlendirerek birlikte çözümler üretmek üzere yola çıktığını duyuran Dayanışma Meclisi ile yapılmış bir röportaja da yer veriyor. Kendisiyle yapılan röportajda yoksulluğun ve gericiliğin kuşatması altındaki halk sınıflarının ahlaki öfkesine dikkat çeken Meclis Sekreterya Üyesi Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir meclisin niteliklerini şöyle belirtiyor: "Dayanışma Meclisi, halkın gerçek problemlerine çözüm ya da dayanışma odağı olabilmek için, muhakkak anti-emperyalist, mutlaka anti- kapitalist, her daim cumhuriyetçi ve laik bir siyaseti sahipleniyor.”

Bu sayının diğer röportajı ise; TKP'nin 100. Yaşını "Devrim Şarkıları" albümü ile selamlayan, kendi deyimiyle "önce insan, kadın ve müzisyen" Gülcan Altan ile. Röportajında "Devrim Şarkıları"nın nasıl bir nesnelliğe doğduğunu anlatan Altan, pandemi döneminde sanat emekçilerinin yaşadığı zorluklara dair de şunları söylüyor:

"Sahne demek yüzlerce çalışanın ekmeği demek; bu süreçte örgütlü olmayan sahne emekçileri en büyük darbeyi aldı. Bu kirli düzen yaşamımızı bu hale getirdi, değiştirmek boynumuzun borcu!"

Gökyüzünün işçilerinden selam

Bu hafta "İşçinin Hukuk Köşesi" ise, ücretsiz izin hakkındaki sorulara ayrıldı. "Patron, ücretsiz izni yıllık izinlerden düşebilir mi?" sorusundan "Rızası olmadan ücretsiz izne çıkarılan işçi tazminat alabilir mi?" sorusuna dek ücretsiz izinle ilgili her emekçinin aklına takılan soruların cevaplandığı Emek-Sermaye sayfalarında, yerden metrelerce yukarıda çalışan kulevinççilerin mesajlarına da veriliyor. Büyük risk alarak ve son derece düşük maaşlarla çalıştıklarını belirten işçiler, tüm mesai arkadaşlarını PE Kulevinççiler Dayanışma Ağı çatısı altında örgütlenmeye davet ediyor.

Boyun Eğme gazetesini, NHKM'ne ait kitabevlerinden, mahallenizdeki semtevlerinden ve TKP bürolarından edinebilirsiniz.