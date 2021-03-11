Boyun Eğme: Sosyalizm kadınların ellerinde yükselecek

Haftalık siyasi dergi Boyun Eğme’nin 255. sayısı “Sosyalizm Kadınların Ellerinde Yükselecek” manşetiyle bugün okuyucuyla buluşuyor. Bu haftaki sayısında geride bıraktığımız 8 Mart’a odaklanan derginin yelpazesi, bu günün tarihe nasıl dünya emekçi kadınlar günü olarak yerleştiğinden ülkemizde bu yıl nasıl kutlandığına dek açılıyor. 8 Mart’ı “Sıra Yarınları Kazanmakta” sergisiyle karşılayan Kadın Dayanışma Komiteleri’nin altı ayda neler yaptığına da değinilen dergide, Dayanışma Meclisi Üyesi hukukçu akademisyen Neval Oğan Balkız’ın AKP’nin son yargı hamlesi de dahil hukukun kadınlara dönük sorunlu yaklaşımını ele aldığı bir değerlendirmesi de yer alıyor.

Salgından çok senden bunaldık

Geçen yıl Mart ayının ikinci haftasında tatil edilen okullarda o günden bu yana tam bir açılma sağlanamamışken, eğitim sistemindeki belirsizlik halen geçerliliğini koruyor. Boyun Eğme Dergisi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın karar değişiklikleriyle geçen bir yılın sonunda gelinen noktayı bu haftaki sayısına taşıyor.

Taassuba karşı duran Anadolu insanının sesi

Boyun Eğme Dergisi bu hafta okurlarını Türkiye’nin aydınlık geleceğine olan umudu geçmişinden bugüne kadar hep diri tutmuş ilerici bir Anadolu kasabası olan Hacıbektaş’a götürüyor. Geçen hafta yapılan hukuksuz bir ev araması, iktidarın Hacıbektaş halkının örgütlülüğünden korktuğunu bir kez daha göstermişti.

Kadın emekçilerin mücadelesi PE ile büyüyor

Emek-Sermaye sayfalarında bu hafta kadın emekçilerin işyerlerinde şiddet, mobbing, taciz, güvencesizlik, ayrımcılık gibi sorunlara karşı Patronların Ensesindeyiz Ağı ile birlikte mücadelelerine ayrılıyor.

Boyun Eğme dergisini mahallenizdeki semt evlerinden, TKP bürolarından, NHKM’lerden ve kitabevlerinden edinebilirsiniz.