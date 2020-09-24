Boyun Eğme soruyor: Sağlıkçılardan ne istiyorsunuz?

Haftalık siyasi dergi Boyun Eğme'nin 232. sayısı bu hafta "Sağlıkçılardan Ne İstiyorsunuz?" manşetiyle yarın okuyucularıyla buluşuyor.

Bahçeli'nin "TTB kapatılsın" çıkışı üzerine Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan şiddet olayını kapak konusu yapan Boyun Eğme, TTB'nin kurulduğu günden bu yana uğradığı saldırıları ve AKP'nin neden meslek örgütlerine düşman olduğunu inceliyor.

Boyun Eğme'nin bu haftaki sayısında, 14 mahalleyi kapsayan bir alanda büyük bir kentsel dönüşümle karşı karşıya kalan İzmir'in Gültepe semti de var. Geçtiğimiz günlerde Çınartepe semtevinde mahallelerinin geleceğine dair toplanan Gültepeliler, kentsel dönüşümün patronların değil semt halkının çıkarına yapılmasını; uyuşturucudan ve şiddetten arındırılmış geniş sokaklarıyla, yeşili ve sosyal alanı bol çevresiyle, depreme dayanıklı ve güvenilir konutlarda yaşamak istiyor.

Turgutlu'da uzanan bayrak: Selvilitepe Semt Evi

Derginin bu haftaki sayfalarında yer alan başka bir semtevi de Manisa Selvilitepe. Semtevi adına röportaja katılan Turgay ve Ferhat, Selvilitepe'nin yer aldığı Turgutlu'yu "zengini bol, sömürücüsü bol", ama aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesi ve "üzüme, eriğe, kiraza" gidenleriyle işçileri de bol bir ilçe olarak tanımlıyor. Mahalledeki uyuşturucu sorunundan çocukların eğitimine, genç işsizlerden kadın işçilerin sorunlarına dek yaptıkları ve planladıkları etkinlikleri anlatan Ferhat ve Turgay, semt evinin kapısının önünden geçen herkese de şöyle sesleniyor: "Dışarıdan geçen insanlar tuhaf tuhaf bakıyorlar; bence çıkıp gelsinler, bir selam versinler, oturalım sohbet edelim. Ben çok memnun oldum TKP’ye katıldığım için. Bugüne kadar katılmadığıma da çok pişman oldum. Şimdi iyi ki TKP’liyim diyebiliyorum!"

Bu haftaki Kültür Sanat sayfaları, pandemi günlerinin zorluğunu dayanışma ile aşmaya çalışan müzisyenlerin çıkardığı Olta Dayanışma Albümüne ayrılıyor. Emek Sermaye sayfalarında ise okuyucuları, okulların açılmasıyla sağlıksız çalışma koşulları ve daha bir dizi hak gaspıyla karşı karşıya kalan özel okul öğretmenleri ile vakıf üniversitelerinde çalışan emekçilerin mücadeleleri karşılıyor.

Covid-19'a yakalandım, haklarım neler?

İşçinin Hukuk Köşesi ise bu hafta koronavirüse yakalanmış emekçilerin sorularına ayrılıyor. Bu emekçiler arasında, "Koronavirüse yakalanmam iş kazası, meslek hastalığı sayılır mı?" diye soran sağlık emekçileri de var.

Boyun Eğme gazetesini, NHKM'ne ait kitabevlerinden, mahallenizdeki semtevlerinden ve TKP bürolarından edinebilirsiniz.