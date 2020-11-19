Haftalık siyasi dergi Boyun Eğme “Reçetesi Sermayeye Acısı Halka” manşetiyle yarın okurlarıyla buluşuyor. 240. sayıda dergi, hafta boyunca ülkeyi gezerek “yeni bir sayfa” açmaktan söz eden Erdoğan’ın açıklamalarını ve peşi sıra estirilen “demokrasi ve özgürlük” rüzgarlarını kapağa taşıyor. Bugünkü siyasi krize dair AKP çevrelerinden yeniden “fabrika ayarlarına dönüş” şarkısının yükseldiğini belirten Boyun Eğme, muhalefet cephesinin ise ya “Biden” ile gelecek yargı reformundan, ya da “parlamenter sisteme dönüş”ten medet umduğuna dikkat çekiyor.

En çok çocuk bizde, peki ya hakları?

20 Kasım Çocuk Hakları Günü vesilesiyle bu sayıda çocuk işçiler ve pandeminin daha da belirginleştirdiği çocuklar arasındaki eşitsizlikler ele alınıyor.

Bu sayının röportajı, geçtiğimiz ay Ali İsmail Korkmaz'ın memleketinde kurulan Vişnelik Semt Evi ile. Pazarlama kültürüne karşı dayanışma kültürünü yaymaya çalıştıklarını anlatan Eskişehirliler, yapacakları pek çok şeyin yanına 25 Kasım’da kurulacak Kadın Dayanışma Komitesi’ni de ekleyecekler.

25 Kasım: Şiddetsiz bir yaşam, sömürüsüz bir dünya mümkün

Bu haftanın kadın sayfalarında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ve hafta boyunca Komünist Kadınların gerçekleştireceği etkinliklerden bir kısmı var. Pandemiyle birlikte artan hastalık, şiddet, işsizliğin en çok kadınların sırtına yüklendiğini belirten Boyun Eğme, birbirine bağlı tüm bu yüklerden kurtuluşun bu düzeni toptan karşıya alan bir mücadele ile olabileceğine işaret ediyor.

İşçinin derdi, memleketin derdi

Emek Sermaye sayfalarında bu hafta, ödenmeyen ücretleri ve tazminatları için mücadele eden maden işçileri var. İzmir Depremi’nden en çok etkilenen emekçilerden olan apartman görevlileri ve geçtiğimiz hafta Ankara’da kurulan Ofis, Plaza ve Teknokent Dayanışma Ağı üyeleri de yaşadıkları sorunları ve mücadelelerini Boyun Eğme’ye anlatıyor. Hukuk Köşesi ise bu hafta uzaktan çalışma ile birlikte doğan soruları yanıtlıyor.

Boyun Eğme gazetesini, NHKM'ye ait kitabevlerinden, mahallenizdeki semtevlerinden ve TKP bürolarından edinebilirsiniz.