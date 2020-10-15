Boyun Eğme: Öğrenciler, veliler, öğretmenler isyanda

Boyun Eğme dergisi 235. sayısında, özel derslere ve özel okullara parası yetmeyen milyonlar için tam bir fiyaskoya dönüşen eğitim sistemini konu alıyor. Fatih Projesi’ne akıtılan milyonlardan, Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Eylül ayında hazırladığı “Salgın süreci ve okul sağlığı” başlıklı rapora dek pek çok başlığa değinilen dosyada, eğitimin sağlıklı koşullarda gerçekleşebilmesi için tüm veliler ve öğretmenler eğitim dayanışmasına çağrılıyor.

Kadın Dayanışma Komiteleri görev başında

Eğitim sistemindeki kaostan, özellikle de uzaktan eğitim fiyaskosundan en çok etkilenen ne yazık ki kadınlar. Boyun Eğme bu hafta hem mikrofonu ülkenin dört bir yanından yola çıkan Kadın Dayanışma Komiteleri’ne uzatarak kadınların eğitim sorunundan nasıl etkilendiklerini soruyor, hem de haftalardır sürdürdüğü çocuk atölyeleriyle bu soruna dair güzel bir dayanışma örneği yaratmış olan Bayraklı Kadın Dayanışma Komitesi ile söyleşiyor.

Küba yoksul halklara hep el uzattı, şimdi sıra Küba ile dayanışmada

Boyun Eğme’nin bu haftaki sayfalarında, sosyalist dayanışmanın insanlığın yalnızca yarınını değil; bugününü de kurtarabileceğini, salgın döneminde bir kez daha gösteren Küba var. Altmış yıldır ABD’nin haksız ablukasına maruz kalan Küba, ablukanın kalkması ve Nobel Barış Ödülü’nün Kübalı sağlıkçılara verilmesi için başlatılan dayanışma kampanyasıyla dergide. 2002 yılından bu yana Küba dostlarının buluşma adresi olan José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD)’nin kampanyaya destek çağrısı yanında, Boyun Eğme okurlarına güzel bir haberi de var.

Yobazın karanlığına teslim olmayacağız

İstanbul Bahçelievler’de bir yıldır faaliyet gösteren Yayla Semt evi, geçtiğimiz hafta Boyun Eğme’nin “Tarikatların Tümü Zararlıdır” manşetli sayısıyla yaptığı alan çalışmasında, mahalledeki gericilerin saldırısı ile karşılaşmıştı. Kendileriyle yapılan röportajda “Tarikatların zararlı olduğunu bu ülkenin aydınlık insanlarına gösterdiler.” diyen Yayla Semt Evi sakinleri, insanlığın el ele tutuşabilmesini örgütlemeye devam edeceklerini söylüyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı 2 yaşında

Bu sayının Emek-Sermaye sayfaları iki yılı geride bırakan Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın her yaştan ve her sektörden emekçilerle büyüyen mücadelesiyle açılıyor. Geçtiğimiz günlerde örgütlenen Burger King işçileri, Tuborg Emekçileri Dayanışma Ağı ve Espresso Lab İşyeri Komitesi bunlardan sadece birkaçı. Bir de mücadele ile kazananlar var: İstanbul Ataşehir’de Uluslararası Finans Merkezi şantiyesinde çalışan Göz Beton işçileri. Bir diğer güzel haber ise Birlik Sendikası’ndan: Madame Coco emekçileri haklarını almak için Birlik Sendikası’nda örgütleniyor.



Bu hafta işçinin hukuk köşesi ise, keyfe göre şubeleri değiştirilen, kırık malların bedeli ücretlerinden kesilen ve daha türlü hak gaspıyla karşılaşan mağaza çalışanlarının sorularına ayrılıyor.



Boyun Eğme gazetesini, NHKM'ye ait kitabevlerinden, mahallenizdeki semtevlerinden ve TKP bürolarından edinebilirsiniz.