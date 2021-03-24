Boyun Eğme: Kadınlar kazanacak siz kaybedeceksiniz

Boyun Eğme dergisinin yeni sayısı yarın okurlarıyla buluşacak.

Bu haftaki sayıda Erdoğan’ın bir gece kararıyla feshettiği İstanbul Sözleşmesi ve Türkiye’nin pek çok kentinde feshi protesto etmek için sokaklara dökülen kadınların eylemleri yer alıyor. AKP’nin sözleşmeyi nasıl imzaladığına ve neden şimdi feshettiğine dair siyasi bir değerlendirme ile Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin bu hafta başında yayınladığı “Türkiye’de Kadın Cinayetlerinin Nedenleri ve Öneriler” başlıklı rapor da bu haftaki Boyun Eğme Dergisi’nde.

Türkiyeli ve göçmen emekçiler hukukçularla buluştu

Boyun Eğme’de bu hafta Türkiyeli ve göçmen tekstil işçileri ile avukatların buluştuğu bir söyleşi yer alıyor. Moderatörlüğünü bir tekstil işçisinin yaptığı söyleşiye katılanlar çalışma koşullarını anlatıyor, avukatlarsa tekstil işçisi için hukuki bilginin anlamını ve örgütlülüğe olan ihtiyacı vurguluyor.

Manifesto oyunu dünya prömiyerini yapacak

Karl Marx ve Friedrich Engels’in eseri Komünist Manifesto’yu tiyatroya uyarlayan yönetmen Harun Güzeloğlu ve oyuncu Cansu Fırıncı, “Manifesto” oyununu Boyun Eğme’ye anlattılar. Manifesto, 21 Nisan 2021 saat 21.00’de dünya prömiyerini yapmaya hazırlanıyor.

İşten çıkarmak yasak, zorla istifa serbest

Emek-Sermaye sayfalarında bu hafta, AKP’nin 2018 yılında “taşeronu bitiriyoruz” diyerek yaptığı kadro oyununun kamudaki işçilere yansımaları ele alınıyor. Bir seçim vaadinden öte gitmeyen düzenlemenin işçileri nasıl mağdur ettiğini, yedi aydır eylemde olan Bakırköy Belediyesi işçileri ve üniversite hastanelerindeki işçiler anlatıyor. Birlik Sendikası’nda örgütlenen A101 işçilerinin sorunlarını ise sendika avukatı Boyun Eğme sayfalarına taşıyor.

İşçinin Hukuk Köşesi’nde bu hafta, bir patron kurnazlığı ve zorbalığına dönüşen istifa konusu ele alınıyor.

Boyun Eğme dergisini mahallenizdeki semt evlerinden, TKP bürolarından, NHKM’lerden ve kitabevlerinden edinebilirsiniz.