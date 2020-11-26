Boyun Eğme dergisi 'devletleştirilmeli' kapağıyla çıktı

Haftalık siyasi dergi Boyun Eğme’nin 241. sayısı “Bütün Sağlık Hizmetleri Devletleştirilmelidir” manşetiyle yarın okurlarıyla buluşuyor. Bu haftanın kapak konusu, Türkiye Komünist Partisi’nin geçtiğimiz hafta yayınladığı, sağlıkta devletleştirme bildirisi. Getirilen yasakların etkili olup olmayacağından paralı sağlık sistemine, aşı çalışmalarından sağlık emekçilerine dek pek çok konuya değinilen kapakta, salgınla mücadele için ilk yapılması gerekenin bütün hastanelerin devletleştirilmesi olduğuna dikkat çekiliyor.

Mücadele bayrağını ileri taşımak

Boyun Eğme bu hafta Çakıcı’nın Kılıçdaroğlu’na mektubundan, AKP’nin vicdanı ilan edilip ertesi gün istifa eden Arınç’a, siyasetteki çürümeyi TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’a soruyor. “Arınç’tan medet ummak teslimiyettir” diyen Okuyan, bugün siyasetteki çürümenin kaynağında para ve din bezirganlığının yattığına işaret ediyor.

25 Kasım 2016’da aramızdan ayrılan Küba Devrimi’nin büyük lideri Fidel ve onun bugün Küba’daki sağlık politikalarında ve dayanışma ruhunda yaşayan mirası ve Kübalı Kadınlar da, bu haftaki Boyun Eğme sayfalarında.

Fatih Mehmet Maçoğlu'yla röportaj

Bu haftanın bir diğer röportajı, Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile. Kayyumla teslim alınamayan belediyelerin ekonomik olarak işletilemez hale getirildiğine dikkat çeken Maçoğlu, salgın döneminde Dersim’de sürdürülen dayanışmayı ve belediye işçilerinin geçtiğimiz günlerde %30.19’luk ücret zammı ile sonuçlanan toplu iş sözleşmesi sürecini de anlatıyor.

Öğretmen veli el ele

Emek Sermaye sayfalarında bu hafta, dönem ortasında eğitim öğretimi durdurarak sırra kadem basan Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulu öğretmenleri ve Muğla’da kırkın üzerinde çalışanını kriz bahanesiyle işten çıkaran Castle Resort Otel işçileri var. Krizin derinleşmesiyle hak gasplarının yoğun olarak yaşandığı özel okullar, AVM’ler ve Vakıf Üniversiteleri’ndeki emekçiler, Birlik Sendikası’nda örgütlenerek güçlenmeye devam ediyor. Hukuk Köşesi ise bu hafta işyerlerinde taciz, mobbing ve şiddete maruz kalan, aynı zamanda pandemide çocuk bakımı tümüyle üstlerine yıkılan kadın emekçilerin sorularını yanıtlıyor.

Boyun Eğme gazetesini, NHKM'ye ait kitabevlerinden, mahallenizdeki semtevlerinden ve TKP bürolarından edinebilirsiniz.