Boyun Eğme: Babacan’ın programı emekçilere ‘Deva’ olmaz

Boyun Eğme dergisi 236. sayısında, sandık matematiğine odaklı muhalefet bloğunun vitrinindeki adaylardan Babacan’ı kadraja alıyor. Işıklar tartışmasından “dostlar ittifakı”na güncel siyasi başlıklara değinen sayfalar, Babacan’ın AKP’li yıllarından sosyal demokrasinin vitrinine girdiği bugününe uzanıyor.

Bu haftanın bir diğer siyasi gündemi, dış politikadaki Azerbaycan - Ermenistan gerilimi. İki ülke arasındaki gerilimin geçmişini ve komşuların barış içinde yaşadığı Sovyetler dönemini hatırlatan dergi, konuyu TKP Parti Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler’e soruyor.

Dostluk Sözleşmesi'nden maske dayanışmasına

Boyun Eğme bu hafta okurlarını, geçtiğimiz ay açılışı yapılan Mamak Doğukent Semt Evi’ne götürüyor. Semt Evi sakinleri, çocukların imzaladığı “dostluk sözleşmesi” ile, çevrenin temizlendiği orman yürüyüşleri ve pandemi döneminde örülen maske dayanışmasıyla mahallenin nasıl güzelleştirildiğini anlatıyor.

Kadın sayfalarında bu hafta, pandemi döneminde artan kadına şiddet ve kadın cinayeti faillerini adeta ödüllendiren mahkeme kararları var. Bugün, bu skandal kararlara bir yenisi daha eklendi. Küçük kızına cinsel istismarda bulunarak eşi Döndü Şengül’ü öldüren Şükrü Şengül’ün beraatine hükmedildi.

Dergi bu sayısında, her gün bir yenisi eklenen kararlarla Türkiye’de kadına şiddetin cezasız kalmaya devam ettiğini vurguluyor.

Özel okul öğretmenleri Birlik Sendikası'nda buluşuyor

Emek-Sermaye sayfaları ise bu hafta, işyerlerinde yaşadıkları tacize ve hak gasplarına karşı Cihannüma Kadın Dayanışma Komitesi ile birlikte mücadele eden PE Burger King İşçileri Dayanışma Ağı’nın haberiyle açılıyor. Devamında ise okurları, Birlik Sendikası’nda örgütlenmeye başlayan Özel Okul Öğretmenleri’nin mücadelesiyle buluşturuyor. Bu haftaki Hukuk Köşesi’nde de özel eğitim emekçilerinin soruları yanıtlanıyor.

Boyun Eğme gazetesini, NHKM'ye ait kitabevlerinden, mahallenizdeki semtevlerinden ve TKP bürolarından edinebilirsiniz.