Boyner'de çok sayıda çalışan ücretsiz izne çıkarıldı: PE Boyner İşyeri Komitesi açıklama yaptı

Geçtiğimiz günlerde mesai saatlerinin uzatılması ve yıllık izin gaspı gibi uygulamalarla gündeme gelen Boyner Büyük Mağazacılık A. Ş. Yönetimi kriz fırsatçılığına devam ederek çok sayıda mağaza çalışanını ücretsiz izne çıkardı.

Mağazalara işbaşı için geldikleri sırada ücretsiz izne çıkarıldıklarını öğrenen çalışanlar, tekrar işe başlayıp başlamayacakları konusunda mağaza yönetici ve yardımcılarının kendilerine kesin bir cevap vermediğini, kimi mağazalarda çalışanların üstü kapalı şekilde istifaya yönlendirildiğini ifade etti.

Mağaza çalışanlarından aldığımız bilgiye göre, bazı mağazalarda ücretsiz izne çıkarılanlar çalışanların yüzde 30'una ulaştı.

Çok sayıda çalışanın ücretsiz izne çıkarılması nedeniyle mağaza çalışanları, kendilerine ikinci iş tanımlarının yapıldığını söyleyerek ağır çalışma koşullarından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Konuyla ilgili olarak Patronların Ensesindeyiz Boyner İşyeri Komitesi aşağıdaki açıklamayı yayınladı:

Değerli çalışma arkadaşlarımız,

Geçtiğimiz günlerde kriz gerekçe gösterilerek mesai saatlerinin ücretlere herhangi bir artış yansımadan günlük bir saat artırılması ve yıllık izin gaspı gibi uygulamalara karşı Boyner Çalışanları Dayanışma Ağı'nın kurulduğunu ilan etmiş ve birlikte mücadele etmezsek daha ağır koşullarla karşı karşıya kalacağımızı söylemiştik.

Her yıl büyük karlar elde eden patronlarımız hiç vakit kaybetmiyor ve her krizi fırsata çevirerek biz emekçilere saldırmaya devam ediyor.

Şimdi de çok sayıda arkadaşımız ücretsiz izin adı altında fiilen işten çıkarıldı ve sefalet koşullarında yaşamak zorunda bırakıldı.

Personel sayısındaki azalma nedeniyle, mağazalarda kalan arkadaşlarımıza ise

hiç vakit kaybetmeden ikinci iş tanımları yapılmış durumda. Zaten ağır olan çalışma koşulları giderek daha da ağırlaşıyor.

Son yaşananların da gösterdiği gibi sesiz kalmak işimizi korumaya yetmiyor, aksine daha pervasız saldırılar için patronları cesaretlendiriyor.

Vakit Kaybetme, Dayanışma Ağına Katıl

Dayanışma ağımızı kurduk ve yeni katılan arkadaşlarımızla giderek büyüyoruz. Ama her yeni gün karşı karşıya kaldığımız saldırılara karşı daha hızlı olmalı ve dayanışma ağını güçlendirmeliyiz.

Tek bir çıkış yolumuz var: birlikte mücadele etmek, dayanışmak, birbirimizin elinden tutmak.

Kuruluş bildirisinde açıkladığımız taleplerin arkasındayız. Şimdi bu taleplere bir yenisi daha eklendi: Ücretsiz izne çıkarılan arkadaşlarımız işlerine dönecekler ve birlikte çalışmaya devam

edeceğiz.

Türkiye'nin neresinde olursa olsun bütün Boyner çalışanlarını hiç vakit kaybetmeden dyanışma ağımıza katılmaya davet ediyoruz. Birlikte

mücadele edersek kazanırız.

Patronların Ensesindeyiz Boyner Mağaza Çalışanları Dayanışma Ağına katılmak için iletişime geçin.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/ patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/ pensendeyiz

E-posta: [email protected] patronlarinensesindeyiz.org