Boyner çalışanlarından kriz fırsatçısı patrona karşı sosyal medya kampanyası: #boynercalisanlarihakkiniistiyor

Boyner mağazası çalışanları pandemiyle birlikte artan haksızlıklara karşı Cumartesi günü saat 15.00’te #boynercalisanlarihakkiniistiyor heştegiyle bir sosyal medya kampanyası düzenleyeceğini açıkladı.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Boyner Çalışanları Dayanışma Ağı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Pandemi ile birlikte ağırlaşan yaşam koşulları sadece Boyner çalışanlarını değil, tüm emekçi halkımızı olumsuz şekilde etkiliyor. Üstüne kriz fırsatçısı patronların emek düşmanı uygulamaları eklenince hayatlarımız giderek daha yaşanmaz hale geliyor.

Ailemizin, çocuklarımızın geleceğini, kendi geleceğimizi gözü kârdan başka bir şey görmeyen patronların insafına bırakmamaya kararlıyız.

Bu doğrultuda 19 Eylül Cumartesi günü saat 15.00’te #boynercalisanlarihakkiniistiyor heştegiyle bir sosyal medya kampanyası düzenleyeceğiz.

Tüm emekçi halkımızı Boyner emekçilerinin uğradığı haksızlıkların son bulması için sesimize güç katmaya, bize omuz vermeye çağırıyoruz. Birlikte mücadele edersek kazanırız.

Boyner çalışanlarının talepleri şöyle:

1. Pandemide ücretsiz izin adı altında işten çıkarılan yüzlerce Boyner çalışanı tekrar işbaşı yapmalıdır.

2.Pandemi gerekçesiyle uygulamaya sokulan ve karşılığı ödenmeyen fazla mesai dayatmasına son verilmelidir.

3. Pandemide çalışılmayan süreler bahane edilerek gasp edilen yıllık izin haklarımız geri verilmelidir.

4.İş yerlerimiz, pandemi sürecinde çalışmak için uygun değildir. Çalışma alanlarımızda pandemi sürecinin gerektirdiği tüm önlemler derhal alınmalıdır."