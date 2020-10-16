Boyayla kapatılmak istendi, son anda durduruldu

Bolu Belediyesi, Türkiye siyasetinin bazı isimlerin bazılarını alt geçide resmetti.

Karayolları ekipleri, belediyenin yaptırdığı resimleri "izin alınmadığı" ve "Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı olduğu" gerekçesiyle boyayla kapatmaya başladı.

Karayolları ekiplerinin Türkeş ve Erbakan'ın resimlerini boyayla kapattığını gören bir kişi belediye ve emniyet ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri, çalışmalarla ilgili bilgi aldıkları esnada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ile bazı siyasi partilerin yetkilileri olay yerine geldi. Bazı kişiler, boyanmaması için resimlerin önünde geçti. Karayolları ekipleri, çalışmaları durdurdu, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de bölgeye gelerek, "Bu görüntülerin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili kurum olan Karayolları'ndan izin alınarak yapılması gerekirken herhangi bir izin alınmadan yapıldığı ifade edildi bana. Gerekçe de duvarlardaki bu resimlerin kara yolu güvenliğini tehlikeye düşürdüğü şeklinde ifade edildi" diye konuştu.

Ümit, resimlerin sürücülerin dikkatini çekerek kazaya sebep olabileceğinin değerlendirildiğini belirterek, "Karayolları yetkilileri tarafından bu izinsiz görüntülerin duvarlardan kaldırılması yönünde talimat verildiğini öğrendik. Bu çerçevede Karayolları ekipleri, çalışma başlattı ama şimdi bu saat itibarıyla bu çalışmayı durduracağız. Konunun gerekli ve ilgili kurumlar tarafından gerekli işlemler yapılmak suretiyle çözülmesi yoluna gideceğiz. Dolayısıyla şu anda büyütülecek herhangi bir sorun yok" dedi.

Ümit, Karayolları ekiplerince resimlerin kaldırılmasıyla ilgili belediyeye bilgi verilmediğini belirterek, "Çünkü belediye, zaten izinsiz olarak bunları yaptı. Normal şartlarda belediyeye yasal müeyyide uygulanması gerekirken 'Kendi işimizi kendimiz yapalım' şeklinde düşünülmüş. Normalde yapan tarafından kaldırılması gerekirken Karayolları ekipleri, kendi elemanları tarafından kaldırılmasının uygun olduğunu düşünmüşler ama madem ki böyle bir yanlış anlaşılma var, prosedür neyse ona göre hareket etmek üzere duruma el koyduk ve çalışmayı durduruyoruz. Yarından itibaren ilgili kurumlar gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

CHP'li Bolu Belediyesi, D-100 kara yolu-Anadolu Otoyolu Bolu batı kavşağına Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Hüsamettin Cindoruk gibi isimlerin portrelerini yaptırdı.