BOTAŞ'tan patronlara teşvik tarifesi

BOTAŞ yeni doğalgaz tarifelerini belirledi. Buna göre, 1 Ağustos’ta gaz satış fiyatları tüm abone grupları için “sabit” tutuldu. Sanayi ve santrallar, bin 400 TL’den gaz alabilecek. Ancak sözleşmelerinin üstünde doğalgaz talep edecek sanayici ve santraller için indirim uygulanacak.

Habertürk'ten Olcay Dilek'in haberine göre; tarifede sanayici ve santraller için tüketimi özendirecek bir adım atıldı. Sanayici ve elektrik üreten santraller, ağustos ayında BOTAŞ’tan sözleşmelerinin üstünde doğalgaz talep etmeleri durumunda, her bin metreküp gaz için bin 400 TL yerine bin 260 TL ödeyecek. Söz konusu tutar, yalnızca sözleşmeyi aşan miktar için geçerli olacak.

Haberde sektör kaynaklarının “Normalde taahhüt edilenin üstünde gaz çekilirse, daha yüksek fiyat söz konusu olurdu. BOTAŞ, tüketimi özendirmeyi, olası ‘al ya da öde’ riskini azaltmayı hedefliyor görünüyor” yorumuna yer verildi.