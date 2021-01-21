‘BOTAŞ Saros’tan çıkıncaya kadar mücadelemiz devam edecek’

Saros Gönüllüleri Dayanışması Sözcüsü Mürşide Çoban, Saros FSRU Liman ve Boru Hattı Projesi’yle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Edirne İdare Mahkemesi'nin bilirkişi raporuyla haklı mücadelemizi göreceğine ve yürütmeyi durdurma kararı vereceğine inanıyoruz” dedi.

'Bilirkişi raporunun lehimize çıkması haklı olduğumuzu ispat etti'

Gündem Saros’tan Deniz Çil’in haberine göre, Saros Körfezi’nde, bilirkişi raporu ve mahkeme kararına rağmen BOTAŞ tarafından başlatılan inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Çoban, “Edirne İdare Mahkemesi’nde ÇED olumlu kararına karşı açtığımız davada bilirkişi raporunun lehimize çıkması haklı olduğumuzun bir kez daha ispatı olmuştur. 3 yılda Saros’da binlerce gönüllü körfezimiz için tek yürek olduk. Saros kıyılarının Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi olarak kalmasını ve milyonlarca yılda oluşmuş bu özel habitatın korunması gerektiğini savunduk” dedi.

'BOTAŞ, telafisi mümkün olmayan ekoloji yıkımını gizleyemez'

Çoban “BOTAŞ dış ticaret şirketi, 10 bin ağaç yerine 100 bin ağaç dikeceğini belirterek, kadim Saros orman ekosistemini yok edip, Saros’un denizinde, karasında yapılacak telafisi mümkün olmayan bu ekoloji yıkımını gizleyemez. Ormanı canlılar için yaşamsal ekosistem olarak algılamayan bir kamu kurumu olan BOTAŞ sadece dikilecek fidan sayılarıyla konuşuyor. Saros ormanlarını kesip yerine fidan dikmek orman bilimine aykırı ve yurttaşlara karşı bir algı yaratma çabasıdır. Ormanlar sadece ağaç topluluğu değildir. Milyonlarca canlı ve cansız bileşenin karşılıklı ilişki içinde olduğu dinamik bir sistemdir. Ormanda sadece ağaçlar değil; çalılar, otsu bitkiler, hayvanlar, böcekler, mantarlar, algler, likenler, mikroorganizmalar yaşar. Toprağın altı da üstü kadar çeşitlilik barındırır. Solucanlar ve organik maddeleri ayrıştıran bakteriler, mantarlar olmasa hiçbir canlı yaşayamaz. Orman ekosistemin bulunduğu toprak, taş, kaya ve her türlü cansız öge hem tüm canlıları doğrudan etkiler hem de canlıların etkisi altındadır. Uzun yıllar içinde gelişmiş Saros orman sistemini bozup ekilecek fidanlarla 3-5 yılda orman ekosistemi oluşmaz. Saros Körfezi’nin ormanlarındaki bu kırım bölgemizde iklim değişikliği yaratarak tarıma ve hayvancılığımıza, derelerimize büyük zararlar verecektir. Tüm yaşam savunucuları ve doğa severlerle birlikte hukukun üstünlüğüne ve bilime inanarak maddi manevi dayanışmayla yürüdüğümüz bu yolda, hiç yılmadan, usanmadan, yorulmadan limanın ve boru hattının denize ve ormanlarımıza ve tüm bölgeye vereceği zararları dile getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz” şeklinde sözlerini sürdürdü.

'Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vereceğine inanıyoruz'

Çoban “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da, binlerce ıslak imzamızı, change org imzamızı, itiraz dilekçemizi, milyonlarca gönüllülerimizin varlığını görmezden, sesini duymazdan gelse de BOTAŞ Saros'dan çıkıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir. Saros gönüllüleri olarak, ülkemize ve bölge halkına faydası olmayan, geleceğimizi katledecek bu dış ticaret projesini istemiyoruz. Saros’a ve doğamıza daha fazla zarar vermeden BOTAŞ Saros'dan elini çek. Biz Saros Gönüllüleri; Edirne İdare Mahkemesi'nin bilirkişi raporuyla haklı mücadelemizi göreceğine ve yürütmeyi durdurma kararı vereceğine inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.