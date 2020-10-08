Bosna'da Sırp partisi ırkçı video nedeniyle seçimlere katılamayacak

Bosna’nın seçim komisyonu, etnik nefret yayan bir parti videosuna atıfta bulunarak, bir Sırp milliyetçi partisinin 15 Kasım yerel seçimlerine katılmasını yasakladı. Kurum Çarşamba günü yaptığı açıklamada, videonun içeriği nedeniyle Bosna seçim yasasını ihlal ettiğini duyurdu.

Videoda görünen parti başkanı Ujedinjena Srpska (Birleşik Srpska) Nenad Stevandić, yaklaşık 5 bin avroya eşit 10 bin Bosna markı para cezasına çarptırıldı.

Eylül ayı sonlarında yayınlanan videoda, Arnavutları, Hırvatları ve Boşnakları basmakalıp bir şekilde temsil eden ve bu halkların genel olarak Sırplara yönelik kötü niyetli eylemlerini ima eden saldırgan mesajlar veren üç genç adam yer alıyor. Videonun sonunda Arnavut, Boşnak ve Hırvat karakterler Sırplardan korkup kıraathaneden kaçıyor.

Söz konusu ırkçı video.

Ülkenin seçim kurumu, partiye daha önce yaptırım uygulandığını ve buna rağmen tartışmalı materyaller yayınlamaya devam ettiğini kaydetti.

Aynı zamanda Bosna parlamentosunun Temsilciler Meclisi üyesi olan Stevandić yasağı kınadı ve partisinin ülkenin en yüksek mahkemesi olan Bosna-Hersek Mahkemesi'ne itiraz edeceğini söyledi. Irkçı Sırp lider, Bosnalı Müslümanların çoğunlukta olduğu Demokratik Cephe ve Demokratik Hareket Partisi'ne atıfta bulunarak, kararın o partilerin emriyle yapıldığını iddia etti.

"Her şey çok yakında yasal olarak açıklığa kavuşacak" diyen Stevandić, seçim kurmunun seçimleri nasıl yürüteceğini bilmediğini söyledi ve "dikkatini beceriksizliğinden başka yöne çekmeye çalıştığını ... Bu, bir ulusa [Republika Srpska] ve onun meşru siyasi temsilcilerine karşı bir ayrımcılık meselesidir," diye ekledi. Stevandić videoyu savunmayı sürdürdü.

Bosna devlet başkanlığının Sırp üyesi ve Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı lideri Milorad Dodik ve Republika Srpska iktidar partisi SNSD de kararı “gayri meşru” olarak kınadı. Dodik, seçim kurumunun Demokratik Hareket Partisi ve Bosnalı Sırp muhalefetinin emriyle Republika Srpska'da seçim mühendisliği yapmaya çalıştığını iddia etti. Sırp lider, "Seçim kurumu seçimlerin son tarihini değiştirerek anayasayı çoktan ihlal etti ve şimdi seçimlere katılanları değiştirmeye çalışıyor, geriye kalan tek şey halkın seçimlerde iradesini değiştirmek ve bu da tam bir seçim sirki olacak” dedi.

Başbakan, Birleşik Srpska'nın sandıkta temsili engellenirse, SNSD'nin tüm koalisyon ortaklarını yerel seçimlere katılımlarını yeniden değerlendirmeye çağıracağını belirtti.