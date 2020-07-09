Boşanmaya 'arabulucu' zorunluluğu

Kamu Denetçiliği Kurumu, boşanma aşamasındakilerin mahkeme yerine önce ‘aile arabuluculuğu’na gitmesini önerdi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), AKP'nin yargılamanın hızlandırılması gerekçesiyle yaygınlaştırdığı arabuluculuk sisteminin boşanma davalarında da uygulanmasını istedi.

KDK'nin bu konudaki önerisinde, “Boşanmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla 'Aile Arabuluculuğu' sisteminin tartışılmasının sağlanması konusundaki önerimiz, mahkemelerde açılan on binlerce boşanma davası taraflarını etkilemektedir” ifadelerine yer verildi.

Muhalefetten tepki

Muhalefet, bu sistemin boşanma davalarında uygulanmasının Anayasa ihlali olduğunu ve ‘mağdur tarafı’ zor durumda bırakacağını belirtti.

KDK'nin önerisine tepki gösteren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, ‘zor durumdaki kadınların daha da zor bir durum içerisine girebileceğini’ söyledi. Tanal, “Aile arabuluculuğu müessesesi kurulması gerektiği belirtiliyor. Bu, Anayasa'ya aykırıdır. Aile kurumunda arabuluculuğun kabul edilemez. Aile kurumunda, boşanmada eğer arabuluculuk kabul edilirse zor durumda bulunan kadın, gittikçe tüm haklarından mahrum bırakılacaktır” dedi.

HDP Milletvekili ve Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran da, aile arabuluculuğu sisteminin kadınların mağduriyetini artıracağını söyledi. Boşanma davalarında arabulucunun görev yapmasını ‘çok tehlikeli bir yaklaşım’ olarak değerlendiren Başaran, şunları dile getirdi: "AKP iktidarı, uzun bir süredir evlilik kurumunu koruma adı altında bazı düzenlemeler yapmak istiyor. Bunlardan birisi de aile arabuluculuğudur. Bu, kadının durumunu yok saymak anlamına geliyor. Bir kadın, genelde son noktada, yaşayamayacak durumdaysa boşanmak ister. Ekonomik olarak ayakta duramayan, şiddet ve zor aygıtı ile evlilik kurumu içerisinde tutulan kadınlara arabuluculuk dayatması getirmek onların yükünü daha da arttırmak demektir.”

İlk 2016'da gündeme geldi

Aile arabuluculuğu sistemi, ilk olarak Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu'nda ifade edildi. 2016 yılında hazırlanan raporda, aile arabulucularının 300 saatlik eğitim alarak çekişmeli boşanmalarda görev alması istendi ancak çok sayıda kesimden gelen tepkilerin ardından hayata geçirilmedi.