Boşanmak isteyen Zahide Oğuz’u ve kardeşini öldüren Karip Oğuz’a ağırlaştırılmış müebbet

Küçükçekmece'de 10 Kasım 2018 tarihinde eşi Zahide Oğuz (43) ile eşinin kardeşi Kutlay Oğuz'u (38) silahla vurarak öldüren Karip Oğuz'un (53) davasında karar duruşması görüldü. Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Karip Oğuz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Karip Oğuz, savunmasında Zahide Oğuz’un kendisini tahrik ettiğini öne sürerek tahliyesini ve beraatını istedi.

Mahkeme heyeti Karip Oğuz'a "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "Kasten öldürme" suçundan da müebbet hapis cezası verdi.

Zahide Oğuz’un ailesinin avukatlığını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden duruşma sonrası yaptığı açıklamada “Zahide Oğuz’u boşanmak istediği için katleden erkek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. İyi hal indirimi uygulanmadı” dedi.

Müjde Tozbey Erden kararla ilgili Twitter hesabından da “Zahide’nin yediği dayaklardan kurtulmak için başlattığı mücadeleyi biz tamamladık. ‘Aile kutsaldır, kocasına niye karşı çıktı, İstanbul Sözleşmesi yüzünden öldü’ diyenlere inat; katil eşe en ağır ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldırdık. İndirim de yok tabi” paylaşımında bulundu.