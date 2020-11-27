Boşanmak isteyen eşini bıçakladı, 15 yıl hapis cezası verildi

Çorum'da boşanma aşamasındaki eşi Sakine Beğdilili'yi (29), 28 yerinden bıçaklayarak yaralayan Muzaffer Beğdilili (35), ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılandığı davada, 15 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık son savunmasında, "Çok pişmanlık duyuyorum" dedi.

Çorum'da geçen yıl 23 Şubat'ta, Gülabibey Mahallesi'nde yaşayan ve bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Sakine Beğdillili ile boşanma aşamasındaki eşi Muzaffer Beğdillili iddiaya göre sokak ortasında karşılaştı.

Muzaffer Beğdillili, eşini 28 yerinden bıçaklayarak yaraladı. 2 çocuk annesi kadın, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından da sağlığına kavuşup, taburcu edildi. Polis tarafından yakalanan Muzaffer Beğdillili ise tutuklandı.

'Ölümle tehdit edildi'

Çorum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan açılan davanın bugün karar duruşması görüldü. Duruşmada son savunması sorulan sanık, "Çok pişmanlık duyuyorum" dedi.

Sakine Beğdillili'nin avukatı ise sanığın müvekkilini defalarca ölümle tehdit ettiğini, olayda da öldürmek için defalarca bıçakladığını anlatarak, ceza verilmesini istedi.

Mahkeme, tutuklu sanığı "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.