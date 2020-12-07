Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldüresiye dövülen kadın evinde ölü bulundu

Ankara’da, boşanma aşamasındaki eşi Salih G. (41) tarafından 2 ay önce öldüresiye darp edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunan Vera Chikareva (35) bugün evinde ölü bulundu.

Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi’nde Vera Chikareva’nın oturduğu evden gelen kötü kokular üzerine komşuları polise haber verdi. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye girdiklerinde oturma odasında Chikareva’yı yerde hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü belirlendi.

Polisin evde ve bina çevresinde inceleme yapmasının ardından Chikareva’nın cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi. Kamera kayıtları incelemesinde Chikareva’nın 30 Kasım Pazartesi günü girdiği evinden bir daha dışarıya çıkmadığı ve kimsenin de eve girmediğinin belirlendiği ileri sürüldü. Düşerek başını yere çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen Chikareva’nın kesin ölüm nedeni otopside saptanacak.

Serbest bırakılmıştı

Güzellik uzmanı Vera Chikareva, yaklaşık 2 ay önce, boşanmak istediği ve daha önce şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdığı sebze meyve toptancısı eşi Salih G. tarafından yeniden şiddete uğramıştı.

Chikareva, 1,5 yıllık eşi Salih G. hakkında geçen 2 Eylül’de savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ankara 1’inci Aile Mahkemesi, Salih G.’ye 3 ay uzaklaştırma tedbiri uygularken, Rus kadın evi terk edip, boşanma kararı aldı.

Chikareva Salih G.’nin, uzaklaştırma tedbirine rağmen geçen 25 Ekim’de konuşma bahanesiyle tekrar yalnız yaşadığı evine gelip şiddet uyguladığını ve kendisini öldüresiye dövdüğünü belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Darp raporu alan Chikareva'nın köprücük kemiği kırılmış ve yaklaşık 1 hafta hastanede tedavi görmüştü.

Salih G. ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.