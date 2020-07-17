Boşanma aşamasında olduğu kadını 15 yerinden bıçaklayan Harun Sazlar'ın davası ertelendi

Eskişehir'de, boşanma aşamasında olduğu Öznur Sazlar'ı bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Harun Sazları'ın yargılandığı Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık İstanbul Metris Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki Öznur Sazlar ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Geçtiğimiz şubat ayında 7'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava, Adli Tıp Kurumu raporunda sanık Harun Sazlar'ın Öznur Sazlar'ı, hayati tehlikesi olacak şekilde yaraladığının tespit edilmesi üzerine görevsizlik kararı vererek dosyayı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etmişti.

Yeniden düzenlenen iddianame Harun Sazlar hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açıldı. Burada görülen davada, tutuklu sanık Harun Sazlar, psikolojik sorunları olduğunu iddia etti.

Harun Sazlar iyi hal indirimi almaya çalıştı

Mahkeme heyeti, Harun Sazlar'ın psikolojik sorunlarının olup olmadığı yönünde araştırma yapılması gerektiğinde karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

AA'da yer alan habere göre mahkeme sonunda konuşan Öznur Sazlar'ın avukatı Ceren Koçak, "Bir önceki celse sanık koronavirüsten dolayı dinlenememişti. Sanık bugün dinlendi. Yine alışık olduğumuz bir tablo, 'akıl hastasıydım, ehliyetim yoktu' şeklinde bir savunma yaptı. Kadının namusu söz konusu olarak 'beni aldattı' şeklinde haksız tahrik ya da iyi hal indiriminden yararlanmaya çalıştı. Bu bizim alıştığımız bir durum. Biz savunmalarımızı yaptık, hakim de zaten çelişkiyi fark etti. Asliye ceza dosyasında mevzu bahis olmayan konular gündeme getirildi çünkü bu şekilde olursa kişi iyi halden ya da haksız tahrikten yararlanacağını düşündü. Yargılamaya ve adalete güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.