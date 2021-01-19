Boşaltılan okulda yemekhane faaliyete geçirildi, yüklü bakım masrafı yapıldı

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu İl Temsilcisi Hüseyin Eren, Tekirdağ’da yıkım kararı alınan Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yemekhanesinin yeniden faaliyete geçirildiğini ve başta valilik olmak üzere bazı kamu kuruluşlarına ve bazı özel kuruluşlara yemek servisi yapıldığını söyledi.

soL'a konuşan Eren, 28 kişinin işten çıkarılıp 7'sinin geri çağırıldığını ve yemekhanenin kullanıldığını söyledi. Valinin kendisini aradığını ve yıkım kararının henüz gelmediğini iddia ettiğini anlatan Eren "Orada 28 sözleşmeli çalışan işten atıldı. Madem yıkım kararı yok neden bu insanlar işten atıldı? İşten atılan 7 kişi işe geri çağırıldı" dedi.

Eren, "Yıkılacak gerekçesiyle otel kısmı tamamen boşaltıldı. Ancak yaklaşık 5-6 ay önce, 230 bin lira verilerek asansörü yenilenmiş. Bu doğruysa deprem karot kararını beklemeden neden bu harcamalar yapılıyor? Vali bey bugün 'güçlendirme' kararı geldi, yemek çıkarmayı da ay sonuna kadar yapacağız' diyor. Yaklaşık 200 bin liraya otelin elektrik ve tuvalet işleri bakımı yapılmış. 2 firmaya verilmiş" diye konuştu.

'Binalara nasıl bir bakım yaptırıldı?'

Eren'in yayımladığı açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Sayın Valiye ve İl Milli Eğitim Müdürüne sormak gerek ki bu deprem riskli binalarda bu riski neden alıyorsunuz? Bu insanlara yazık değil mi? Şimdiden ifade ediyorum ve suç duyurusunda bulunuyorum. Valilik isteği, Milli Eğitimin onayı ve okul idaresinin uygulaması ile yasalara karşı gelinmiştir. Riskli alanda insanların yaşamı hiçe sayılarak çalıştırılmıştır. Yıkım kararı olan yerde üretim yapılırken meydana gelecek bir depremde sorumlu kim olacak bunun yanıtını sorumlular vermelidir.

Bir konu da bu okulda iki şirkete pandemi döneminde yaptırılan, hizmet karşılığı ödenen paranın gerekçesi merak konusudur. 195.000 TL ödenen bu iki şirkete hangi işler yaptırılmış? Özellikle yıkım kararı olan bu binalara nasıl bir bakım yaptırılmıştır? Neden ihtiyaç duyulmuştur? Sonuçta bu binalar yıkılacaktır."

Hüseyin Eren, konu ile ilgili gelişmelerin CİMER'e de bildirildiğini söyledi.