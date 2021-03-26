Borsa İstanbul'un Genel Müdürü belli oldu

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'nın istifasının ardından bugün Genel Kurul gerçekleştirildi.
Hakan Atilla'dan boşalan genel müdürlük koltuğuna Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi.
Korkmaz Enes Ergun kimdir?
Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul'da çalışmaya başladı.
Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı.
Ergun, Borsa İstanbul'da Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.