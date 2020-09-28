Borrell: Türkiye'nin Suriye'den Dağlık Karabağ'a milis gönderdiği yönündeki iddiaları doğrulayan delil görmedik

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "dışarıdan müdahalenin kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Borrell Türkiye'nin Ermenistan'a karşı savaşmaları için Suriye'den Dağlık Karabağ'a milis gönderdiği yönündeki iddiaları gördüklerini ancak bunu doğrulayacak tek bir delil görmediklerini söyledi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell "Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki çatışma bölgesine Suriyeli militanları ya da başka birlikleri gönderdiği yönündeki iddiaları biliyoruz. Ama henüz bu iddiaları doğrulayan tek bir delil görmedik" dedi.

Dün Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmesinin ardından bugün sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada Borrell, "çatışan taraflara derhal ateşkes çağrısında bulunduğunu" söyledi.

Dağlık Karabağ'daki çatışmaların tüm Kafkasya bölgesinin istikrarı açısından "ciddi sonuçları olabileceği"ni belirten Borrell bölgedeki aktörlerin çatışmaların bir topyekün savaşa dönüşmesini engellemek için "ellerinden geleni yapmaları" gerektiğini kaydetti.

Borrell Dağlık Karabağ'da askeri çözüm olmadığını, yeniden müzakerelere başlanması gerektiğini belirtti.