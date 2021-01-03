Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü: Öğrencileri seçmeli ders için dini derslere yönlendirin

4-22 Ocak arasında ortaokullar ve liseler için seçmeli ders tercihlerinin duyurulmasının ardından Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden okul müdürlerine WhatsApp üzerinden gönderilen mesajda müdürlerden öğrencileri din derslerine yönlendirmelerini istedi.

Eğitimcilerin soL'a aktardığına göre Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, müdürlere attığı mesajda öğrencilerin "Kur’an-ı Kerim", "Peygamberimizin Hayatı" ve "Temel Dini Bilgiler" derslerini seçmeye yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kadıoğlu mesajında "Evlatlarımızın Milli, Manevi ve Ahlaki açıdan donanmaları ve yetişmeleri için mutlaka doğru seçim yapmalarına yardımcı olalım" ifadelerini kullandı.

Kadıoğlu'nun mesajı şöyle:

Sayın Müdürlerim hepinize hayırlı günler diliyorum, malumunuz olduğu üzere 04-22 Ocak tarihleri arası seçmeli derslerin belirlenmesi sürecidir. Bu süreçte özellikle 4-5-6-7-8-9-10 ve 11. Sınıflarda okuyan öğrencilerin ders seçiminde rehber öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, Okul müdürleri ve veliler belirleyici olacaktır. Bundan dolayıdır ki ; Evlatlarımızın Milli, Manevi ve Ahlaki açıdan donanmaları ve yetişmeleri için mutlaka doğru seçim yapmalarına yardımcı olalım bu konuda siz sayın İlçe Müdürlerimizin rolü de belirleyici olacaktır.

•Kur’an-ı Kerim

•Peygamberimizin Hayatı

•Temel Dini Bilgiler

Derslerinin seçiminde desteklerinizi ve öncü olmanızı bekliyoruz.

Tepkilerin ardından ikinci mesaj

Daha sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürü mevcut tepkilerin ardından bir mesaj daha atarak seçmeli dersler konusunda "öğrenci ve velilerimizin taleplerinin dikkate alınarak hareket edilmesi önemlidir" dedi.

Kadıoğlu'nun attığı ikinci mesajsa şöyle:

Sayın Müdürlerim Hepinize hayırlı hafta sonları diliyorum.

Bornova ilçesi olarak geçtiğimiz süreçte akademik, sportif ve birçok alanda ulusal ve uluslararası başarılara hepbirlikte imza attık. Bu süreçte öğrencilerimize gereken desteği hepbirlikte verdik vermeye de devam edeceğiz. Seçmeli dersler konusunda da bu anlamda başta öğrenci ve velilerimiz olmak üzere onların tercihlerini ön plana çıkardık. Bu süreçte de öğrenci ve velilerimizin taleplerinin dikkate alınarak hareket edilmesi önemlidir. Bu bağlamda gereken hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.